Limache anunció la renovación de César Pinares y dos partidas

Club Deportes Limache anunció la renovación de César Pinares. El volante de 34 años seguirá defendiendo los colores de "Los Tomateros" esta temporada 2026, donde deberán disputar Campeonato Nacional, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga, además de la Supercopa.

Desde el club también comunicaron las salidas de los jugadores Nelson Da Silva y Felipe Fritz, quienes fueron partícipes del histórico ascenso del club a Liga de Primera.