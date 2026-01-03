Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.5°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Limache anunció la renovación de César Pinares y dos partidas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club también comunicó las salidas de Nelson Da Silva y Felipe Fritz.

Limache anunció la renovación de César Pinares y dos partidas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Club Deportes Limache anunció la renovación de César Pinares. El volante de 34 años seguirá defendiendo los colores de "Los Tomateros" esta temporada 2026, donde deberán disputar Campeonato Nacional, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga, además de la Supercopa.

Desde el club también comunicaron las salidas de los jugadores Nelson Da Silva y Felipe Fritz, quienes fueron partícipes del histórico ascenso del club a Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada