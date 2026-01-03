[PERFIL] Eduardo Vargas: De la venta récord a su regreso como leyenda

El regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile cierra un ciclo que tardó 14 años en completarse. Desde su partida como el jugador más cotizado del continente hasta su vuelta en 2026, el delantero de Renca construyó una trayectoria marcada por transferencias millonarias, una constante búsqueda de estabilidad en Europa y la consagración definitiva en América.

El despegue y la venta histórica

Formado en Cobreloa, Vargas saltó a la fama en Universidad de Chile (2010-2011). Tras ganar la Copa Sudamericana y ser elegido el Mejor Jugador de América, protagonizó el traspaso más caro en la historia del fútbol chileno en ese momento: Napoli pagó una cifra cercana a los 15 millones de dólares para llevárselo a la Serie A en enero de 2012.

La travesía europea y el regreso a Sudamérica

Su adaptación en Italia fue compleja, lo que inició un periplo de cesiones buscando continuidad. Primero recaló en Gremio de Brasil (2013) y luego dio el salto a España para defender a Valencia (2014), donde dejó buenas sensaciones alcanzando semifinales de Europa League.

Su vitrina en el Mundial 2014 le permitió llegar a la Premier League de Inglaterra, fichando por Queens Park Rangers (2014-2015). Posteriormente, Hoffenheim de Alemania compró su pase, permitiéndole jugar en la Bundesliga entre 2015 y 2017.

Consagración en México y Brasil

Buscando el protagonismo que le fue esquivo en el "Viejo Continente", Vargas encontró su lugar en Tigres UANL de México (2017-2020), donde se convirtió en referente y multicampeón. Luego, regresó a Brasil para vestir la camiseta de Atlético Mineiro (2020-2024), club con el que ganó el Brasileirao y la Copa de Brasil y además jugó una final de Copa Libertadores.

La escala previa al retorno

El tramo final de su viaje antes de volver al CDA incluyó dos paradas estratégicas en 2025: Un breve paso por Nacional de Uruguay y un semestre en Audax Italiano, club que le abrió las puertas para readaptarse al ritmo del fútbol chileno, anotando cinco goles que demostraron su vigencia, uno de ellos a la U.

Hoy, como el segundo máximo goleador histórico de la selección chilena y bicampeón de América, Eduardo Vargas vuelve al lugar donde se hizo leyenda.