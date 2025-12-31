Giorgian de Arrascaeta superó a Messi y es el nuevo Rey de América

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta se convirtió este miércoles en el nuevo "Rey de América" tras ser el futbolista más votado de la 40ª edición de la tradicional encuesta 'América le responde a El País', que elige cada temporada al mejor jugador del continente.

El mediocampista de Flamengo ganó con el 62,8 por de los votos, mientras que Lionel Messi acabó segundo con un 14,8 por ciento y Adrián 'Maravilla' Martínez fue tercero con un 5 por ciento.

En esta oportunidad, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del periódico uruguayo El País, lo que significó un récord tanto de participación como en la cantidad de naciones.

Nacido en la ciudad de Nuevo Berlín en junio de 1994, el nuevo 'Rey de América' comenzó su carrera en Defensor Sporting y luego defendió a los brasileños Cruzeiro y Flamengo, club al que arribó en el año 2019.

Allí conquistó en la última temporada la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño siendo figura de su equipo.

El número 10 fue elegido como mejor jugador del certamen continental y fue el máximo anotador de Flamengo y máximo asistidor de la liga en el plano local. También selló su boleto al Mundial de 2026.

A lo largo de su carrera, también disputó 58 encuentros con la selección uruguaya, en los que marcó 13 goles. Con la Celeste jugó dos Mundiales y cuatro ediciones de la Copa América.