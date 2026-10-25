"Convirtió la elegancia en un arte": Conmebol recordó a Elías Figueroa en su cumpleaños 80

El legendario exdefensor chileno Elías Figueroa fue recordado por la Conmebol a través de sus cuentas en redes sociales, durante este domingo 25 de octubre en su cumpleaños número 80.

A través del perfil destinado para la Copa América, el organismo dedicó una publicación especial al histórico zaguero de La Roja, calificándolo como "el defensa que convirtió la elegancia en un arte".

En paralelo, la plataforma principal de la confederación se sumó para remarcar el impacto deportivo del oriundo de Valparaíso, describiéndolo como un "símbolo de jerarquía y liderazgo del fútbol chileno".

Elegido tres veces consecutivas como el Mejor Jugador de América (1974, 1975 y 1976), "Don Elías" disputó dos ediciones de la Copa América con la selección nacional, obteniendo el tercer puesto en Uruguay 1967 y el subcampeonato en 1979. Además de competir en la Copa Libertadores con las camisetas de Peñarol, Internacional de Porto Alegre, Palestino y Colo Colo.