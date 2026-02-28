Donald Trump hizo un llamado al pueblo persa a "recuperar" su país tras anunciar el deceso del líder supremo durante la ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel.

Medios de la República Islámica, sin embargo, afirman que el ayatolá está vivo y dirigiendo la defensa.

Tel-Aviv anunció el fallecimiento de siete altos cargos de Teherán, entre ellos el ministro de Defensa.

El FBI elevó el nivel de riesgo terrorista en el país norteamericano, y António Guterres alertó en el Consejo de Seguridad de "graves consecuencias" si no cesan las hostilidades.