19:08 -
| "Las declaraciones realizadas hoy por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el sentido de que esta operación tenía por objeto impedir que Irán adquiriera un arma nuclear, no están justificadas. Son infundadas", declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia
19:05 -
| El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, condenó este sábado los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, calificó de "descarada" la ofensiva y subrayó que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es "inaceptable"
19:02 -
| El presidente estadounidense hizo un llamado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras anunciar el deceso del líder supremo durante el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra la República Islámica
18:29 -
| El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad de que los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán constituyen "una amenaza para la paz" y podrían desencadenar una cadena de acontecimientos de "graves consecuencias" si no cesan las hostilidades
18:21 -
| Muchos vecinos de Teherán celebran a gritos la supuesta pero no confirmada muerte de Ali Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel contra este país. "¡Jameneí ha muerto!", gritan numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital, entre silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas
18:19 -
| Israel anunció que cierra "hasta nuevo aviso" los pasos fronterizos con la Franja de Gaza, entre ellos el de Rafah, en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán
18:17 -
| Al menos un misil de la última andanada disparada desde Irán hacia Israel impactó este sábado noche en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes y recogió el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA)
18:13 -
| El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur
18:06 -
| "Creemos que es correcto", declaró Trump en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní
18:05 -
| El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
17:24 -
| Irán asegura que el Líder Supremo, Ali Jamenei, se encuentra vivo y "dirigiendo las operaciones", mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan a que el ayatolá "dejó de existir" #Cooperativa90
17:23 -
| La organización humanitaria Media Luna Roja informó que los ataques de EE.UU. e Israel en Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos #Cooperativa90
17:23 -
| La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que se encuentra en "coordinación directa" con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para "monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria" #Cooperativa90
17:20 -
| El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News #Cooperativa90
17:10 -
| Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.