Aston Villa dio un paso gigante hacia las semifinales de la UEFA Europa League tras imponerse por un contundente 3-1 en su visita a Bolonia por el duelo de ida de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Unai Emery construyó su victoria en el Estadio Renato Dall'Ara gracias a la soberbia actuación del portero Emiliano Martínez y la letalidad de su ofensiva, que golpeó en momentos clave a través de Ezri Konsa (44') y un doblete de Ollie Watkins (51' y 90+4'), dejando casi sin opciones a un elenco italiano que solo pudo descontar mediante Jonathan Rowe a los 90 minutos.

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