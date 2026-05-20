Unai Emery volvió a confirmar su condición de especialista en la Europa League al guiar a Aston Villa al título con una goleada 3-0 sobre Friburgo en la final disputada en Estambul, donde el equipo inglés cortó una larga sequía internacional y celebró con goles de Youri Tielemans, Emi Buendía y Morgan Rogers.

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