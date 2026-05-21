[VIDEO] El gesto de "Dibu" Martínez con un compañero sin medalla de Europa League

Durante la premiación de Aston Villa como campeón de la Europa League, el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un comentado gesto para un compañero que no recibió medalla.

El portero pidió una presea extra y corrió para entregársela al brasileño Alysson, quien fichó en enero pero no fue inscrito en el torneo continental por lesiones que apenas lo hicieron sumar minutos en tres partidos de Premier League este semestre.

Justo después vino el levantamiento de la copa. Sin embargo, la actitud del argentino cobró relevancia este jueves con un video que captó el momento desde la tribuna.