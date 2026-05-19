Aston Villa y Friburgo chocan por la gloria continental en una inédita final de la Europa League

Aston Villa y Friburgo protagonizarán este miércoles una inédita final de la UEFA Europa League, en el Estadio Tüpras de Estambul, en donde los ingleses quieren terminar una negativa racha a nivel continental y frenar el sueño de los germanos, que quieren levantar su primer título internacional.

El equipo de Birmingham lleva 44 años sin saber de glorias europeas. La última vez fue en la final de la Champions de 1982, cuando el torneo era la Copa de Campeones, en una definición que ganó a Bayern Munich. Desde ese entonces, ni siquiera había logrado meterse en semifinales en los torneos que pudo disputar.

En el presente, de la mano de Unai Emery, el equipo está a un paso de hacer historia. El entrenador español tomó a los "Villanos" en 2022, cuando estaban cerca de la zona de descenso, y se demoró cuatro temporadas meterlos en la élite continental.

El vasco Emery ha dirigido cinco finales de Europa League y ganó cuatro de ellas: Tres con Sevilla y una con Villarreal. Solo perdió entrenando a Arsenal, contra Chelsea en 2019, por lo que afronta esta definición como gran favorito.

La formación estará liderada por el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien espera levantar su primer título con Aston Villa desde que llegó al equipo, en 2020.

La oncena de Aston Villa será con Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; y Watkins.

Friburgo, por su parte, vivirá el partido más importante de su historia, ya que es la primera vez que llegó a una final de un torneo continental.

"Se siente una gran gratitud por lo alcanzado hasta ahora, pero todos queremos dar también el último paso, lograr lo que nunca antes había logrado el club en la historia y conquistar el título", dijo el entrenador Julian Schuster.

El club alemán quiere el título también para consolidar una forma de gestión distinta en el fútbol europeo: Desde 1991 sólo ha tenido cinco entrenadores y dos de ellos, Volker Finke entre 1991 y 2007 y Christian Streich entre 2011 y 2024, han estado más de 10 años en la banca, lo que muestra una clara voluntad de continuidad.

El propio Julian Schuster fue dirigido por Streich, fue capitán de Friburgo y ya lleva tres años como DT.

La formación de Friburgo será con Atubolú; Kübler, Ginter, Liernhart, Treu; Höfler, Eeggestein; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

La final de la Europa League será arbitrada por el francés Francois Letellier.

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