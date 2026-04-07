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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Betis de Pellegrini visita a Sporting Braga buscando redención en cuartos de Europa League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los pupilos del "Ingeniero" acumulan seis partidos sin victorias en el plano doméstico.

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Enfocados en dar el primer golpe de los cuartos de final en la UEFA Europa League, Real Betis de Manuel Pellegrini visita este miércoles, a las 12:45 horas (16:45 GMT), a SC Braga de Portugal en el Estadio Municipal.

El conjunto dirigido por el "Ingeniero" llega con la ilusión de alcanzar por primera vez las semis en este torneo. Tras la amarga final que perdió de la Conference League la pasada temporada, este duelo asoma como la posibilidad de encontrar redención.

No obstante, el equipo español acumula seis partidos sin victorias en el plano doméstico, situación que lo hace tener sensaciones encontradas luego de golear 4-0 a Panathinaikos en la ronda anterior del certamen internacional.

En tanto, los portugueses reciben este encuentro bajo las órdenes de Carlos Vicens. El exayudante de Josep Guardiola en Manchester City consiguió ganar nueve de sus últimos diez encuentros como local en el formato internacional y se ve como un rival de cuidado para los "albiverdes".

El primer cruce entre estos dos equipos contará con el arbitraje del alemán Félix Zwayer y todos los detalles del compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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