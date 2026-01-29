Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Betis de Pellegrini y Midtjylland de Osorio disputan la octava fecha de la Europa League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los españoles reciben a Feyenoord y los daneses a Dinamo Zagreb.
Este jueves se lleva a cabo la última fecha de la fase liguera en la UEFA Europa League, competición en la que el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio buscarán asegurarse el paso directo a octavos de final.
Sigue los resultados de los partidos:
1-0: 17' Anthony (BET); 2-0: 31' Ez Abde (BET)