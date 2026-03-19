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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Con Betis de Pellegrini como protagonista: Las llaves de cuartos de final de la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los partidos de esta fase comenzarán el jueves 9 de abril.

Con Betis de Pellegrini como protagonista: Las llaves de cuartos de final de la Europa League
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Esta jornada quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Europa League, con Real Betis de Manuel Pellegrini entre los ocho mejores equipos de esta competición.

El equipo del técnico chileno eliminó a Panathinaikos y enfrentará a Braga de Portugal.

Los partidos de ida se disputarán el jueves 9 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 16 del mismo mes.

Revisa cómo quedaron conformadas las llaves de los cuartos de final de la Europa League:

  • SC Braga vs. Real Betis
  • Friburgo vs. Celta de Vigo
  • Porto vs. Nottingham Forest
  • Bolonia vs. Aston Villa 

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