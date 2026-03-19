Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Con Betis de Pellegrini como protagonista: Las llaves de cuartos de final de la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
Los partidos de esta fase comenzarán el jueves 9 de abril.
Los partidos de esta fase comenzarán el jueves 9 de abril.
Esta jornada quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Europa League, con Real Betis de Manuel Pellegrini entre los ocho mejores equipos de esta competición.
El equipo del técnico chileno eliminó a Panathinaikos y enfrentará a Braga de Portugal.
Los partidos de ida se disputarán el jueves 9 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 16 del mismo mes.