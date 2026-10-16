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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Croacia condenó cánticos nazis y antisemitas de hinchas de Hajduk en el partido con Ajax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE
Croacia condenó cánticos nazis y antisemitas de hinchas de Hajduk en el partido con Ajax
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El gobierno de Croacia y la embajada de Israel condenaron este viernes los cánticos nazis y antisemitas de aficionados de Hajduk Split antes del partido de la Conference League disputado anoche contra Ajax de Ámsterdam, incidentes que además investiga la policía.

Durante la marcha de los seguidores del equipo croata hacia el estadio Poljud de Split, algunos aficionados corearon consignas como '¡Aplasten a los judíos!,¡Auschwitz, Auschwitz!' y '¡Levántate, Adolf!', en referencia al dictador nazi Adolf Hitler.

También se escucharon cánticos en homenaje a los ustashas, el movimiento fascista croata que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y referencias a los campos de exterminio.

La embajada de Israel en Croacia expresó su "profunda consternación" por lo ocurrido y condenó enérgicamente los cánticos antisemitas y nazis, al tiempo que instó a las autoridades croatas a rechazar de forma inequívoca estas manifestaciones de odio.

El gobierno croata también condenó los incidentes y anunció que la policía abrió una investigación para identificar y procesar a los responsables.

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