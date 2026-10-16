La Asociación de Funcionarios Municipales de Salud de Puente Alto exigió la presencia en la comuna de los ministros de Salud, May Chomali, y de Seguridad, Martín Arrau, luego del violento ataque que afectó de madrugada al Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez en Bajos de Mena.

Un grupo de al menos 12 encapuchados ingresó al recinto provocando destrozos, sobrepasando a los tres guardias del turno nocturno —dotación que fue reducida desde cinco trabajadores— y amenazando a uno de ellos con quemarlo.

Ante la gravedad del hecho, el gremio advirtió con "un paro comunal; es decir, todos los centros de salud de la comuna van a paralizar sus funciones mientras no lleguen estas autoridades a responder las exigencias y la preocupación de los funcionarios".

Entre los requerimientos de la asociación destacan la reinstalación de un punto fijo de Carabineros en el Cesfam y el cumplimiento del compromiso de un blindaje total del establecimiento, medidas comprometidas tras episodios de violencia en 2024.

En tanto, el establecimiento permanece cerrado y sin atención de público, postergando horas médicas y derivando pacientes. En el lugar se mantiene el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, junto a la delegada provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, a la espera de gestiones con el Gobierno Central.

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