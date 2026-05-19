¿Cuándo y dónde ver la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo?
Estambul, con su imponente Vodafone Park, será el escenario de la batalla por el codiciado trofeo.
Estambul, con su imponente Vodafone Park, será el escenario de la batalla por el codiciado trofeo.
La ciudad de Estambul, en Turquía, será el epicentro del fútbol europeo cuando acoja la final de la UEFA Europa League en su edición 2025/26, que enfrentará a Aston Villa de Inglaterra y SC Friburgo de Alemania.
El encuentro que definirá al campeón está programado en el Vodafone Park para el miércoles 20 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
Como ha sido habitual a lo largo de todo el certamen, la transmisión oficial para este partido estará a cargo de ESPN, disponible tanto en sus canales de cable como a través de la plataforma de streaming Disney+.
El conjunto inglés selló su paso a la final tras imponerse con autoridad en su serie de semifinales ante Nottingham Forest.
Por su parte, SC Friburgo tuvo una ruta más ajustada pero igualmente efectiva, superando a Braga de Portugal con un marcador global de 4-3.
Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.