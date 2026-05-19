Mara Sedini y sus 69 días como ministra: "Lo hice con fuerza, convicción y cariño"

"Hoy finaliza una etapa", dijo en un comunicado la removida ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini.

En el escrito, la periodista agradeció la confianza que tuvo en ella el Presidente José Antonio Kast y reafirmó plena confianza y apego a su proyecto político.

"Agradezco la confianza depositada en mí y espero, de todo corazón, que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos", señaló.

Sedini agregó que "servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo", y dijo que, en su caso, lo asumió "con fuerza, convicción y cariño".

"Los desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo. Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad", añadió la expanelista de "Sin Filtros".