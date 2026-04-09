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FC Porto se enredó en casa con Nottingham Forest por la Europa League

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FC Porto y Nottingham Forest igualaron 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League disputado en el Estadio do Dragão. El brasileño William Gomes adelantó tempranamente a los locales a los 10 minutos, sin embargo, la ventaja duró escasos segundos tras un insólito autogol del joven defensor Martim Fernandes a los 12', sellando un empate en un duelo donde los portugueses dominaron las acciones ofensivas, pero no lograron quebrar la resistencia del cuadro inglés.

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