FC Porto y Nottingham Forest igualaron 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League disputado en el Estadio do Dragão. El brasileño William Gomes adelantó tempranamente a los locales a los 10 minutos, sin embargo, la ventaja duró escasos segundos tras un insólito autogol del joven defensor Martim Fernandes a los 12', sellando un empate en un duelo donde los portugueses dominaron las acciones ofensivas, pero no lograron quebrar la resistencia del cuadro inglés.

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