Los duelos de Midtjylland de Osorio y Real Betis de Pellegrini en octavos de la Europa League

Midtjylland, con el atacante chileno Darío Osorio de titular, recibe a Nottingham Forest, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Por su parte, Real Betis, del entrenador nacional Manuel Pellegrini, recibe a Panathinaikos por la misma instancia de la competición europea.

- Sigue el partido en Cooperativa.cl: