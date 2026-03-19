Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Los duelos de Midtjylland de Osorio y Real Betis de Pellegrini en octavos de la Europa League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.
Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.
Midtjylland, con el atacante chileno Darío Osorio de titular, recibe a Nottingham Forest, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League.
Por su parte, Real Betis, del entrenador nacional Manuel Pellegrini, recibe a Panathinaikos por la misma instancia de la competición europea.
- Sigue el partido en Cooperativa.cl: