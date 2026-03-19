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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Los duelos de Midtjylland de Osorio y Real Betis de Pellegrini en octavos de la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Los duelos de Midtjylland de Osorio y Real Betis de Pellegrini en octavos de la Europa League
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Midtjylland, con el atacante chileno Darío Osorio de titular, recibe a Nottingham Forest, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Por su parte, Real Betis, del entrenador nacional Manuel Pellegrini, recibe a Panathinaikos por la misma instancia de la competición europea.

- Sigue el partido en Cooperativa.cl:

 

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