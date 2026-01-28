Pellegrini anticipó el duelo ante Feyenoord: "Normalmente es un equipo de Champions"

El director técnico chileno Manuel Pellegrini advirtió este miércoles sobre la complejidad del próximo desafío internacional de Real Betis. En la antesala del cierre de la fase de liga de la Europa League, el "Ingeniero" llenó de elogios a Feyenoord, su rival de turno, asegurando que será un obstáculo mayor en Sevilla.

"Normalmente es un equipo de Champions", destacó el estratega nacional en conferencia de prensa, añadiendo que su escuadra tiene "la obligación de intentar ganar" para asegurar una posición de privilegio en la tabla general.

El objetivo del técnico santiaguino es claro: Terminar entre los ocho primeros. "Nos quedó muy cercano clasificar entre los ocho primeros y jugamos en nuestro campo. Ganar nos permitiría ahorrarnos dos partidos con la cantidad de encuentros que hay", explicó Pellegrini, aludiendo a la posibilidad de saltar la ronda de play-offs (dieciseisavos de final).

Respecto a la conformación del equipo, el DT confirmó una buena noticia: La vuelta de Aitor Ruibal a la convocatoria. Además, tuvo palabras para el extremo brasileño Antony dos Santos, de quien espera que esté inspirado ante un rival que conoce bien por su paso por los Países Bajos.

Finalmente, Pellegrini no eludió la autocrítica tras los problemas defensivos mostrados recientemente ante Alavés. "Es difícil dar más ocasiones que las concedidas", admitió, atribuyendo estas falencias al poco tiempo de trabajo disponible entre partidos. "Intentamos ser siempre un equipo equilibrado y está claro que encajar dos goles por partido es mucho", sentenció.