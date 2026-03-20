Pellegrini y el paso a cuartos de final en la Europa League: No tenemos que conformarnos

Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, analizó el categórico 4-0 sobre Panathinaikos y la clasificación a los cuartos de final de la Europa League, señalando que van a aspirar a más en el torneo.

"He defendido siempre la temporada que hemos hecho: estábamos quintos en la liga con la segunda mejor campaña de los últimos seis años y llegamos a cuartos de la Copa del Rey. Aunque sea la primera vez que el club llega a esta instancia en Europa, no creo que nos tengamos que conformar".

En esa misma línea, el chileno remarcó que "hay que demostrarlo dentro de la cancha y tratar de llegar lo más arriba posible tanto en la Liga como en la Europa League".

Con respecto al duelo disputado en el estadio La Cartuja, el estratego indicó que "el detalle de juntar el doble nueve ha salido perfecto; le ha servido mucho al equipo con un gol de Ruibal y otro del 'Cucho'. Sabíamos que el Panathinaikos se defiende muy bien con cinco defensores, entonces necesitábamos más presencia en el área y llegar desde la segunda línea. Pudimos convertir cuatro goles y erramos tres o cuatro más".

Asimismo valoró el balance que se logró entre la faceta ofensiva y la defensiva, puntualizando que "veníamos en los partidos anteriores concediendo goles muy fáciles que ponían más nervioso al equipo. Hoy estuvimos muy seguros con la portería a cero y tuvimos un volumen ofensivo importante en el último tercio. Eso nos permitió hacer cuatro goles y tener varios manos a mano con el portero rival".

Por otra parte, el adiestrador del elenco andaluz agradeció el apoyo de la hinchada. "La desilusión de la gente era importante partiendo por la eliminación de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid y el derbi, donde nos empató Sevilla. Haber quedado eliminados aquí con nuestra gente hubiera sido un traspié muy importante. El equipo salió con la convicción de que teníamos que hacer sentir la localía y se produjo una unión con el público que se vio reflejada en el rendimiento en la cancha", aseveró.