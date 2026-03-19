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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

[VIDEO] Sofyan Amrabat anotó un golazo para Betis y dio vuelta la serie ante Panathinaikos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El marcador global quedó 2-1 en favor de los españoles.

[VIDEO] Sofyan Amrabat anotó un golazo para Betis y dio vuelta la serie ante Panathinaikos
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El volante marroquí Sofyan Amrabat marcó el 2-0 para Real Betis de Pellegrini ante Panathinaikos, en los octavos de vuelta de la Europa League con un tremendo golazo de larga distancia y dejó el marcador global 2-1 a favor de los andaluces.

A los 46 minutos, Amrabat sacó un potente remate de lejos que se clavó en el ángulo del arco de los griegos y dejó sin reacción al portero rival.

 


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