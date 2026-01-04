Como sustituto: Everton participará de la Serie Río de La Plata

Este domingo se dio a conocer que Everton de Viña del Mar participará en la Serie Río de la Plata y enfrentará a Independiente de Argentina, reemplazando al conjunto colombiano Millonarios, que se bajó del torneo.

Así lo confirmó el periodista que cubre al conjunto "ruletero", Diego Peralta, a través de su cuenta de X, al igual que el medio argentino Muy Independiente.

El partido está programado para el martes 13 de enero a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Parque Viera de Montevideo, y contará con la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

De esta forma, Everton de Viña del Mar se une a Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción como los clubes chilenos que participarán en la Serie Río de La Plata.