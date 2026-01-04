Cristopher Barrera se convirtió en nuevo jugador de Everton

El defensor chileno Cristopher Barrera se convirtió este domingo en nuevo jugador de Everton de Viña del Mar para la temporada 2026, tras llegar procedente de Cobresal.

El lateral derecho disputó 25 partidos con la camiseta de los "Mineros", en los que anotó dos goles y repartió dos asistencias.

Barrera se convirtió en el segundo refuerzo del conjunto ruletero y se une a Vicente Fernández como las novedades para el año 2026.