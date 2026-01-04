Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Cristopher Barrera se convirtió en nuevo jugador de Everton

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Así fue oficilizado a través de sus redes sociales.

Cristopher Barrera se convirtió en nuevo jugador de Everton
El defensor chileno Cristopher Barrera se convirtió este domingo en nuevo jugador de Everton de Viña del Mar para la temporada 2026, tras llegar procedente de Cobresal.

El lateral derecho disputó 25 partidos con la camiseta de los "Mineros", en los que anotó dos goles y repartió dos asistencias.

Barrera se convirtió en el segundo refuerzo del conjunto ruletero y se une a Vicente Fernández como las novedades para el año 2026.

