Everton anunció el regreso del delantero Braian Martínez

Everton de Viña del Mar anunció este martes el retorno del delantero argentino Braian Martínez como refuerzo para la temporada 2026.

Martínez, de 26 años, jugó en Everton en 2024, y regresa tras concretarse el préstamo desde el club dueño de su pase, Independiente de Avellaneda, aunque su último equipo, la temporada pasada, fue Tigre.

"Estoy muy feliz de volver a Everton, un club que me recibió de gran manera y donde viví momentos muy lindos. Esta es una nueva oportunidad para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo en todo lo que necesite. Vengo con muchas ganas, compromiso y el deseo de que este año podamos alcanzar grandes cosas juntos", declaró el delantero en su retorno.

De esta forma, Martínez se convirtió en quinto refuerzo de los ruleteros, sumándose a Vicente Fernández, Cristopher Barrera, Esteban Kirkman y Hugo Magallanes.