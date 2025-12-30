Everton anunció la renovación del préstamo de Julián Alfaro

Everton de Viña del Mar anunció a través de sus redes sociales que renovó el préstamo del delantero Julián Alfaro, jugador perteneciente a Universidad de Chile y quien se mantendrá en el club por todo 2026.

Alfaro llegó a inicios de 2025 a la U proveniente de Magallanes, pero con los azules solo alcanzó a jugar seis partidos.

Tras ello, se fue a préstamo al cuadro oro y cielo, donde sumó 11 partidos en el segundo semestre, aunque solo uno a tiempo completo.