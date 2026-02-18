Everton oficializó a Oscar Opazo como su nuevo refuerzo

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl

Everton de Viña del Mar anunció al defensor chileno Oscar Opazo, de 35 años, como su nuevo refuerzo para esta temporada 2026.

El "Torta" llegó como agente libre tras terminar contrato con Colo Colo, club donde jugó más de 200 partidos, anotó cinco goles y registró 13 asistencias, además de ganar 10 títulos.

Opazo se formó en Santiago Wanderers. En 2017 llegó a Colo Colo y en enero de 2023 fichó en Racing Club de Argentina, equipo en el que estuvo hasta junio del mismo año para volver a Colo Colo nuevamente.

Con este refuerzo, Everton espera poder revertir su mal momento en la Liga de Primera 2026: se encuentra último en la tabla de posiciones con cero unidades tras perder las tres primeras fechas.