"Gracias por la invitación": Everton enfrentará a Sport Boys en la "Noche Rosada" en Perú

En Everton comienzan a preparar arduamente lo que será la temporada 2026 en la Liga de Primera y, para evitar pasar las zozobras del último año en el que disputó la permanencia, agendó un amistoso internacional en su lista de encuentros.

Sumado a su participación en la Serie Río de La Plata, donde enfrentará a Independiente de Avellaneda en Montevideo, el cuadro viñamarino agendó su participación en la denominada Noche Rosada que tendrá Sport Boys.

El conjunto peruano hará de local en Callao el próximo domingo 25 de enero en horario por confirmar, siendo este el tercer encuentro en la lista de los nacionales después de animar su propia noche, la llamada "Oro y Cielo".

Everton hará su estreno en la Liga de Primera el fin de semana del 1 de febrero, donde su rival será Unión La Calera en el Estadio Sausalito, pero sin público debido al castigo que arrastra desde el torneo anterior.