Jugador de Everton se vio involucrado en un accidente de tránsito en Viña del Mar

El mexicano Dieter Villalpando, volante de Everton, estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la madrugada de este sábado en la Avenida San Martín, en Viña del Mar.

La situación fue confirmada por el club viñamarino, luego que se viralizara una denunciada realizada contra el jugador azteca en redes sociales.

De acuerdo a las denuncia, Villalpando fue acusado como responsable de un choque y supuestamente intentó escapar al estar bajo la influencia del alcohol.

Por este motivo, Everton aseguró que está "recabando los antecedentes del caso y, mientras concluye dicho proceso, el jugador no estará disponible para las actividades del primer equipo".

"Everton de Viña del Mar se pone a disposición de las autoridades competentes, facilitando todos los antecedentes que sean requeridos", señaló el club.

Finalmente, el club indicó que "adoptará las decisiones que correspondan" una vez concluya la investigación.

De esta forma, Villapando no jugará este domingo ante Deportes Limache en Quillota, en la Copa de la Liga, un duelo que se jugará a las 18:00 horas (22:00 GMT).