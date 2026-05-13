Jugadores de Everton recibieron amarillas administrativas por infracción a las bases

Los futbolistas Oscar Opazo, Cristián Palacios, Lucas Soto y Santiago Londoño recibieron tarjetas amarillas administrativas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por irregularidades con la indumentaria en el partido contra Palestino, el pasado 4 de mayo, en la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

De acuerdo al informe arbitral de Carvajal, los cuatro jugadores vistieron medias blancas debajo de las azules designadas, inclumpiendo el artículo 32 de las bases.

Del mismo modo, el Tribunal también citó a Opazo, Soto y Valentín Vidal a comparecer en la próxima sesión, por cometer la misma infracción el fin de semana pasado, en la derrota de Everton ante O'Higgins en la quinta fecha de la Copa de la Liga.