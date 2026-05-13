Último cómputo: Comisión de Hacienda acumula 1.603 indicaciones a la megarreforma

Un total de 1.603 indicaciones fueron ingresadas al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast, que la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja debe tramitar y terminar de despachar este mismo miércoles.

A la revisión se suman los 33 artículos permanentes y 17 artículos transitorios del mismo proyecto de megarreforma, que debe ser visto a contrarreloj por la suma urgencia que le puso el Ejecutivo. Desde la instancia, señalaron que ya han despejado cerca de un 20% del trabajo.

Ante la posibilidad de que los artículos relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y de la invariabilidad tributaria sean votados sin debate, el diputado republicano Agustín Romero, que preside la Comisión, señaló que "es una parte, digamos, que es propia del reglamento".

"Ahora, jamás se va a votar eso sin discusión (en la Cámara en general), porque va a llegar a la Sala, y la Sala es soberana para votarlo a favor o en contra como corresponda, según lo determinó la comisión técnica. Pero lamentablemente, yo espero que no lleguemos a esa situación (de no poder discutir todo)", afirmó.

De todas formas, "yo creo que ya varios diputados tienen su opinión hecha respecto a este tema, entonces no creo que haya algo tan dramático en ese sentido", acotó el legislador oficialista

Romero señaló que las votaciones continuarán con el debido debate hasta la medianoche. No obstante, desde ese momento, todos los artículos e indicaciones pendientes serán votados sin discusión.