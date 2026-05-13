Oficialismo cierra filas con Lincolao ante contradicciones por despidos y cuestionamientos patrimoniales

Las bancadas de Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano cerraron filas este miércoles en torno a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en un momento crítico para su gestión, marcado por la renuncia del subsecretario Rafael Araos, las contradicciones sobre un plan de despidos masivos y los cuestionamientos a su declaración de patrimonio.

La tensión aumentó el martes, luego de que el ex "número dos" de la cartera desmintiera la versión que entregó la secretaria de Estado sobre su dimisión y confirmara que una orden de diseñar desvinculaciones masivas fue, efectivamente, "la gota que rebalsó el vaso" tras "profundas diferencias de fondo y forma" por la conducción del ministerio.

A este complejo escenario se sumaron las revelaciones de un reportaje de Fastcheck.cl, que apunta a sociedades que Lincolao omitió en su declaración de patrimonio e intereses: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios en un barrio norteamericano donde posee una propiedad.

Desde la oposición, el Partido Socialista (PS) presentó un requerimiento formal ante la Contraloría para investigar la veracidad de las declaraciones de intereses en todo el gabinete, dado que la ministra insinuó que otros secretarios de Estado tampoco reportaron "cosas de ese tipo" en sus documentos públicos.

El respaldo de RN y Republicanos

Pese a los flancos abiertos, el jefe de la bancada de RN, el diputado Diego Schalper, instó a desviar el foco de la polémica hacia la agenda de inversión tecnológica del Ministerio de Ciencia.

"Demos vuelta la página. Los desajustes se tradujeron en lo que ustedes conocen. Nosotros lo que hemos visto es una ministra que está desplegada en distintas partes junto con el canciller, conversando con los principales entes tecnológicos del país para generar inversiones en Chile. Eso sería una cosa extraordinariamente importante para el desarrollo de Chile", señaló el congresista.

En una línea similar, el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, apeló a la trayectoria personal de la ministra como garantía de su capacidad frente al ministerio.

"Lo que a mí sí me deja tranquilo es que en el Ministerio de Ciencia tú tienes a una persona como la ministra Lincolao, que ha demostrado con hechos ganarle a la vida y sobreponerse a situaciones que tienen que haber sido tremendamente complejas, y tiene una visión que le va a hacer muy bien al país", afirmó el parlamentario.