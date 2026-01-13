[VIDEO] Alan Medina abrió el marcador para Everton frente a Independiente
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El futbolista uruguayo definió de buena manera tras un pase de Nicolás Baeza.
El futbolista uruguayo Alan Medina (17') abrió el marcador para Everton en el amistoso ante Independiente por la Serie Rio de La Plata en el Estadio Parque Viera de Montevideo.
El exjugador de Peñarol definió de buena manera ante la salida del guardameta del "Rojo" Rodrigo Rey, tras una buena asistencia de Nicolás Baeza.