[VIDEO] Independiente aprovechó mala salida de Everton y Gabriel Avalos anotó un golazo de taco
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El Rojo de Avellaneda recuperó la ventaja en el segundo tiempo del amistoso en la Serie Río de La Plata.
Independiente aprovechó los errores defensivos de Everton y recuperó la ventaja en los primeros compases del segundo tiempo del amistoso en la Serie Río de La Plata, con un golazo de taco de Gabriel Avalos para el 3-2 parcial (48').