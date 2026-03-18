Villalpando recibió dos fechas de castigo por su agresión a Medel e insulto al árbitro

El futbolista de Everton Dieter Villalpando recibió dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina, luego de su expulsión en el empate 2-2 frente a Universidad Católica en el Claro Arena.

La sanción se conoció en la resolución de la audiencia del martes 17 de marzo y castigó la acción que protagonizó en los descuentos del segundo tiempo ante el defensor chileno Gary Medel.

De acuerdo al informe arbitral de Rodrigo Carvajal, la jugada se originó después de un empujón de Medel antes de un tiro de esquina. El colegiado expulsó a Villalpando por conducta violenta, al acusarlo de golpear con el puño en el pecho a un adversario, y además consignó que el jugador lo insultó tras recibir la tarjeta roja.

La resolución dejó así a Everton sin uno de sus futbolistas para los próximos dos encuentros, en un fallo que golpeó al cuadro viñamarino luego de un partido que ya había quedado marcado por la controversia arbitral. En esa misma acción, Medel solo recibió tarjeta amarilla por conducta antideportiva, según el criterio expuesto por el juez.

En el mismo encuentro también fue sancionado el volante de Universidad Católica Juan Díaz, quien recibió una fecha de castigo tras su expulsión por doble amonestación. De todos modos, el foco de la resolución estuvo puesto en Villalpando, que recibió la pena más dura de la jornada por su entrevero con Gary Medel.

En otras resoluciones, los técnicos de La Calera (Martín Cicotello) y Huachipato (Jaime García) recibieron una fecha cada uno por sus respectivas expulsiones.

En el Ascenso, el DT de San Marcos Iván Sandrock fue absuelto, al igual que el jugador de Cobreloa Cristián Insaurralde, mientras Agustín Maidana, también de San Marcos, recibió un partido.