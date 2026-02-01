Osvaldo "Arica" Hurtado, leyenda del fútbol chileno, conversó con los Viejos Cracks de las Tardes Deportivas de Cooperativa para repasar su carrera y también abordó el panorama actual de la actividad en el país, señalando que el campeonato es "un desastre" y que las personas que trabajan en divisiones inferiores "no están capacitadas".

LEER ARTICULO COMPLETO