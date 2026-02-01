Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago29.1°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Osvaldo "Arica" Hurtado: Tenemos un torneo que es un desastre y los que trabajan en divisiones menores no están capacitados

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Osvaldo "Arica" Hurtado, leyenda del fútbol chileno, conversó con los Viejos Cracks de las Tardes Deportivas de Cooperativa para repasar su carrera y también abordó el panorama actual de la actividad en el país, señalando que el campeonato es "un desastre" y que las personas que trabajan en divisiones inferiores "no están capacitadas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados