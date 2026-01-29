José "Pepe" Rojas dijo adiós al fútbol con emocionante partido de despedida en el Nacional

El Estadio Nacional volvió a teñirse de azul para darle la despedida definitiva a José Rojas, ídolo y referente de Universidad de Chile, en un partido que convocó a gran parte del plantel que alzó la Copa Sudamericana 2011 para un holgado 7-1 ante un combinado de históricos del club.

La apertura de la cuenta fue obra de un invitado de lujo, ya que el exdelantero argentino Martín Palermo fue quien aprovechó un balón en el área para poner en ventaja a los vestidos de rojo.

Sin embargo, la reacción de los monarcas del 2011 no se hizo esperar y Diego Rivarola empató con un certero cabezazo, siendo secundado por un tanto del volante Gustavo Lorenzetti.

En medio de este lapsus, Marcelo Díaz estuvo presente y jugó 20 minutos tras confirmarse como baja para el debut en la Liga de Primera por no estar en condiciones físicas para el alto rendimiento.

Llegado el complemento, el vendaval azul se desató con un triplete de Rivarola que se complementó con otro tanto del "Duende", un gol de Héctor "Galleta" Suazo y un postrero penal convertido por "Pepe" Rojas antes de finalizar el compromiso.

La jornada concluyó con un sentido discurso del histórico defensor que portaba el 13 en la U. Entre lágrimas, agradeció a su familia y a la hinchada por el apoyo durante sus 20 años de carrera.