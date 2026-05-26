Diputado Leiva: Valoro que el ministro Arrau deje atrás las caricaturas en seguridad

El diputado Raúl Leiva (PS) destacó en Cooperativa las palabras del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sobre la importancia de seguir con el plan impulsado por el Presidente Boric, asegurando que se busca "dejar atrás las caricaturas" en esta materia.

En El Primer Café, el parlamentario interpretó "de buena manera el dejar atrás las caricaturas y en cada una de las cosas echarle la culpa al gobierno anterior. Aquí hubo una ministra de Seguridad que lo hizo muy mal, que no tenía ningún plan de seguridad, tanto fue así que el propio Presidente Kast le pidió a los 69 días que salga del cargo y que asuma alguna persona que entienda que la seguridad es materia de Estado y basta de las caricaturas que se hacían y se haga cargo de la realidad".

"Parte de gobernar es hacerse cargo de la realidad y creo que el ministro Arrau lo está haciendo y lo está haciendo bien, reconociendo que la política de seguridad pública del gobierno del Presidente Boric, que no es una ley, es un decreto, da cuenta de esa materia", añadió.

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, recordó que "hay una debilidad y eso lleva a que se produzca un cambio y asuma otro ministro. Si este ministro tiene una mirada no arrogante, no autoritaria, que se abre a concebir que el mundo va más allá de solo un sector, va a hacer lo que hizo, valorar lo que se venía haciendo, va a reunirse, como lo hizo, con Luis Cordero, y va a instalar el tema de que la política de seguridad es una política de Estado, en que la continuidad en todo lo que corresponda es solidez y no debilidad".

"Todos deben pagar con el peso que determina la ley, los que tienen corbata y los que no tienen corbata también, entonces me parece que hay un paso significativo adelante cuando hay una voluntad del ministro de acoger y asumir las cosas que son constructivas y positivas en políticas específicas tan sensibles como la seguridad", valoró.

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) calificó como "notable lo que hizo el ministro Arrau, creo que ha dado una muestra de que una persona que no cambia y que no es capaz incluso de desdecirse se transforma en una piedra (...) durante el gobierno de Boric se sacó una gran cantidad de proyectos en esta materia, que fueron incluso apoyados por gente de nuestro sector, de Chile Vamos, pero efectivamente hay que llevarlos a la práctica".

"Lo que la gente hoy día está queriendo son resultados. Yo creo que habían más cuñas, había un buen diagnóstico, pero efectivamente un plan concreto lo vamos a conocer ahora", adelantó.

El diputado Agustín Romero (Republicanos) planteó que le "parece razonable que existan políticas de Estado, esto es como el SLEP o la PGU. Una cosa es lo que se escribe, que a la gente la tiene bien aburrida y otra cosa es lo que se gestiona y ahí es donde está la diferencia, nosotros no creemos que el delincuente sea una víctima del modelo neoliberal, creemos que tiene que secarse en la cárcel".

"Los énfasis son muy distintos y por eso se optó por una mano distinta, que es la mano dura, que puede tener un gobierno como el de José Antonio Kast. Yo creo que el gobierno del Presidente Boric era laxo en relación con la seguridad y la visión que tenían respecto al delincuente", insistió.