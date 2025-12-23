Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Exfutbolista alemán falleció tras caer desde un teleférico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sebastian Hertner estaba de viaje junto a su esposa en el centro de esquí Savin Kuk en Montenegro

El exfutbolista alemán Sebastian Hertner falleció en un trágico accidente tras caer desde un teleférico en el centro de esquí Savin Kuk, en el norte de Montenegro.

El deportista de 34 años se encontraba de vacaciones junto a su esposa. La silla doble en la que viajaban se desprendió del cable y colisionó con otra, lo que provocó que Hertner cayera aproximadamente 70 metros al vacío, perdiendo la vida en el acto.

Su esposa, de 30 años, quedó atrapada en la estructura y fue rescatada por los servicios de emergencia. Sufrió una fractura en una pierna, pero su vida no corre peligro. Las autoridades montenegrinas ordenaron el cierre inmediato del teleférico e iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Hertner, formado en las categorías juveniles del VfB Stuttgart y jugó en la Segunda División alemana (1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt).

