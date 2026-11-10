Humberto Suazo y Fabián Estay fueron inducidos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Humberto Suazo y Fabián Estay, leyendas del fútbol chileno e históricos de La Roja, fueron inducidos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, clase 2026, en una ceremonia realizada este martes en Pachuca, México.

"Chupete" y Estay fueron reconocidos por sus enormes trayectorias en el fútbol mexicano, en donde hicieron historia en distintas épocas.

Con esta inducción, Suazo y Estay integraron la generación 2026 del Salón de la Fama, con otras leyendas mundiales, como Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Bebeto, Davor Šuker y Teofilo Cubillos.

Suazo, leyenda de Monterrey

Suazo, oriundo de San Antonio, es una leyenda de los Rayados de Monterrey: Fue mejor futbolista de la liga mexicana en 2009 y 2010, y es el segundo goleador histórico del equipo, con 121 goles en 220 partidos. Además, ganó tres Concachampions con el conjunto mexicano, y logró un histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes 2012.

Su último ciclo en el fútbol mexicano fue en 2021, jugando por Rayados, club filial de Monterrey.

En su carrera en Chile, "Chupetón" comenzó en las divisiones inferiores de Universidad Católica, pero tuvo su debut profesional en Ñublense en 2000. Pasó por Magallanes, San Antonio Unido y San Luis de Quillota, hasta que en 2006 llegó a Colo Colo, donde tuvo un rendimiento superlativo.

En 2006 fue goleador del mundo, con 69 anotaciones en esa temporada; y también fue tetracampeón (torneos cortos) con Colo Colo entre 2006 y 2007.

Después partió a Monterrey y tuvo un breve paso por Zaragoza en España, volviendo al club mexicano en 2010.

El regreso al fútbol chileno fue en 2015, con Colo Colo, aunque su retorno al cuadro albo no fue el esperado, lejos del rendimiento que tuvo entre 2006 y 2007.

Tras su salida de Colo Colo, se retiró en 2016, pero volvió en 2017 con la camiseta de San Antonio Unido en la Segunda División; y en 2018 otra vez colgó las botas, pero nuevamente sorprendió al mundo en 2019 con un nuevo regreso, en el mismo club de su ciudad natal.

En 2020 tuvo un breve paso por Santa Cruz, y en ese mismo año volvió a jugar en Primera, con Deportes La Serena; y en 2023 llegó a San Luis de Quillota, en donde terminó su carrera como futbolista profesional de forma definitiva en 2025; aunque sigue ligado al club, ya que actualmente es el técnico del equipo canario.

En La Roja, fue goleador de las Clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, con 10 goles en la selección dirigida por Marcelo Bielsa, y tuvo presencia en esa cita planetaria, aunque sin el nivel de siempre, debido a una lesión.

Estay, histórico de Toluca

Estay, por su lado, empezó su carrera en el fútbol mexicano en 1996, en Toluca, club donde se convirtió en leyenda, siendo figura clave en los títulos nacionales de 1998 y 1999.

En ese período, fue elegido tres veces como el mejor jugador de la liga mexicana.

Después tuvo pasos por América, Atlanta, Santos Laguna, Acapulco y finalmente cerró su paso por México teniendo un último ciclo en Toluca, en 2005, un año antes de su retiro en Palestino en Chile.

En Chile, Estay está un selecto grupo de jugadores que defendieron los colores de los tres grandes de Chile. Estuvo en la UC entre 1985 y 1991; en la U en 1993; y en Colo Colo en 1995.

También tuvo pasos por St. Gallen de Suiza (1992), Olympiacos (1994) y América de Cali (2005).

En La Roja, fue habitual de la selección a finales de los 80 y la década de los 90, integrando el recordado plantel que fue al Mundial de Francia 1998.

Actualmente, Estay se desempeña como comentarista deportivo en el fútbol mexicano.