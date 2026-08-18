Nelson Tapia reapareció públicamente tras grave accidente de tránsito

El exarquero Nelson Tapia reapareció públicamente después del grave accidente de tránsito que protagonizó el pasado 7 de agosto en la Ruta 5 Sur y que le provocó lesiones de las que aún se encuentra en recuperación.

El mundialista con La Roja en Francia 1998 perdió el control de su vehículo a la altura del kilómetro 332, en la intersección con la ruta L-651, y terminó impactando contra las barreras de protección.

De acuerdo con los antecedentes de Carabineros, la alcoholemia practicada al exarquero marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tapia volvió a aparecer a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen junto a sus dos hijos y escogió la canción La Vida es un Momento, de Ander y Camus, para acompañar la publicación, en una referencia a la compleja situación que atravesó tras el accidente.

Un día después del incidente, Tapia dejó su cargo como entrenador de Imperial Unido, elenco de la Tercera División A, luego de presentar su renuncia por motivos personales.