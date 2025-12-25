Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Siguendo los pasos del padre: Hijo de Johnny Herrera recibió regalo de la U en navidad

Redacción Cooperativa

Bruno Herrera es fanático de los azules y también juega al arco

Siguendo los pasos del padre: Hijo de Johnny Herrera recibió regalo de la U en navidad
El exportero de Universidad de Chile Johnny Herrera mostró la felicidad de su hijo al recibir de regalo de navidad la polera alternativa de los azules de la temporada 2025.

En el registro se puede apreciar a Bruno celebrando el obsequio que incluía el dorsal y nombre de Lucas Assadi.

Además del fanatismo por la U, el heredero del "samurai azul" también juega de arquero y muestra un parecido especial a su padre bajo los tres palos.

Revisa el momento a continuación:

