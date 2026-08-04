[VIDEO] Paolo Maldini no pudo contener las lágrimas en el funeral de Franco Baresi

Paolo Maldini, histórico exdefensor de Italia y leyenda de AC Milan, no pudo contener las lágrimas este martes en el multitudinario funeral de Franco Baresi, otro mítico jugador del cuadro lombardo, y quien fue su capitán y compañero en la Azzurra y en el equipo rossonero.

La imagen de Maldini se viralizó en redes sociales, secándose las lágrimas durante uno de los homenajes que recibió Baresi en la Basílica de San Ambrosio en Milán.

Además de Maldini, otras leyendas de AC Milan estuvieron presentes en el funeral, como Marco Van Basten, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta y Roberto Baggio, entre otros exjugadores.