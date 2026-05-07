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Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

¿Burla por la pelea en Real Madrid? La publicación de FC Barcelona rumbo al clásico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El post "culé" dio de qué hablar luego del bullado entuerto en la interna "merengue".

¿Burla por la pelea en Real Madrid? La publicación de FC Barcelona rumbo al clásico
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El clásico del fútbol español de este domingo 10 de mayo, que puede sentenciar La Liga, se encendió por la publicación de FC Barcelona que fue interpretada por las redes sociales como una indirecta a Real Madrid tras la pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en una práctica.

En medio de la turbulencia alrededor de la interna "merengue", el conjunto blaugrana escribió "Celebrando en familia", junto a una foto de una amistosa "camotera"; que suelen realizar entre risas en sus prácticas como ejercicio de camaradería.

Los internautas no tardaron en llenar el post de comentarios, adjudicando una burla a los presuntos golpes que intercambiaron Valverde y Tchouaméni; versión desmentida por el volante uruguayo de Real Madrid.

Lo cierto es que a los "culés" les basta con un empate en el Camp Nou para gritar campeón frente a su clásico rival, en un duelo que arrancará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

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