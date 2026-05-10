Falleció el padre de Hansi Flick en la previa del clásico: Real Madrid envió sus condolencias

Ad portas del clásico contra Real Madrid, FC Barcelona informó la muerte del padre de su director técnico, Hansi Flick, quien pese a la tragedia familiar estará en la banca este domingo a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", señaló el comunicado blaugrana.

Flick de todas maneras se encuentra con el equipo para dirigir esta tarde un encuentro en el que equipo necesita de apenas un empate para coronarse campeón ante su archirrival.

Justamente en la vereda contraria, Real Madrid expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" de la familia Flick.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió el elenco "merengue" en su página web.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió el club.