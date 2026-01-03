Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

FC Barcelona ganó el derbi catalán contra Espanyol y consolidó su liderato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los dirigidos por Hansi Flick se impusieron 2-0 con una sólida actuación del arquero Joan García.

FC Barcelona ganó el derbi catalán contra Espanyol y consolidó su liderato
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con una sólida actuación del arquero Joan García, FC Barcelona se quedó con el derbi catalán. Con goles de Dani Olmo y Lewandowski, los dirigidos por Hansi Flick ganaron 2-0 a Espanyol.

El portero de los "culés" fue la figura del encuentro en la visita al estadio de su exclub, el cual fue un tenso partido marcado por las muestras de "provocación" de los hinchas de Espanyol, quienes exhibieron desde las tribunas ratones de peluches con los colores blaugranas.

Con goles de Dani Olmo en el minuto 85' y Robert Lewandowski en el 89', el conjunto catalán ganó sobre el final del partido y pudo consolidarse como puntero de La Liga con 48 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada