Ferran Torres: "Estoy esperando tomar la decisión correcta"

Ferran Torres, delantero de FC Barcelona, se refirió a un posible cambio de aires durante este mercado de fichajes, declarando que quiere "tomar la decisión correcta" sobre su futuro, que en principio pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por Paris Saint Germain.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo el futbolista en una entrevista al programa "Today Show" de la cadena estadounidense NBC.

Ante la consulta sobre si tiene un club en el que sueña estar, Torres, quien fue el autor del gol que coronó a España en el Mundial de Norteamérica, evitó referirse al tema, señalando que "mi sueño es ser feliz".

El atacante valenciano, que aún se encuentra de vacaciones, no se reintegrará a la pretemporada del elenco catalán hasta la próxima semana.