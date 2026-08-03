Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] "Un peligro para la sociedad": Fiscalía fundamentó solicitud de prisión preventiva para Clark

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La persecutora del caso explicó que existe la sospecha que el expresidente de Azul Azul puede obstaculizar la investigación.

[VIDEO]
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fiscalía Metropolitana Oriente, en la tercera jornada de audiencias de formalización por el Caso Sartor, fundamentó la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, tras revelar conversaciones de WhatsApp en las que el expresidente de Azul Azul ordenó eliminar mensajes.

Por ese motivo, por solicitar destrucción de evidencia, la fiscalía indicó que la prisión preventiva es porque "su libertad constituye un peligro para seguridad de la sociedad" y porque existen "sospechas" que quede obstaculizar la investigación.

En esa misma tónica, la persecutora Lorena Parra detalló imputaciones por administración desleal, estafa, negociación incompatible, lavado de activos y uso de información falsa al mercado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada