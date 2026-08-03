[VIDEO] "Un peligro para la sociedad": Fiscalía fundamentó solicitud de prisión preventiva para Clark

La Fiscalía Metropolitana Oriente, en la tercera jornada de audiencias de formalización por el Caso Sartor, fundamentó la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, tras revelar conversaciones de WhatsApp en las que el expresidente de Azul Azul ordenó eliminar mensajes.

Por ese motivo, por solicitar destrucción de evidencia, la fiscalía indicó que la prisión preventiva es porque "su libertad constituye un peligro para seguridad de la sociedad" y porque existen "sospechas" que quede obstaculizar la investigación.

En esa misma tónica, la persecutora Lorena Parra detalló imputaciones por administración desleal, estafa, negociación incompatible, lavado de activos y uso de información falsa al mercado.