Megarreforma: Gobierno intensifica negociación con senadores por compensación a municipios

El oficialismo enfrentará este martes una jornada decisiva en el Senado con la votación de la fórmula de compensación para los municipios, el último escollo para cerrar la tramitación de la bullada megarreforma impulsada por el Gobierno.

Tras la aprobación de la exención de contribuciones para adultos mayores, el debate se centra ahora en cómo el Estado devolverá los 190 millones de dólares que las arcas locales dejarán de percibir.

La propuesta del Ejecutivo contempla dividir los recursos: 110 millones de dólares destinados al Fondo Común Municipal y 80 millones de dólares que se reintegrarían de manera directa a cada comuna.

Sin embargo, esta fórmula ha generado divisiones internas y dudas en senadores que resultan clave para alcanzar el quórum calificado de 26 votos.

En medio de este proceso, el senador Matías Walker (independiente) detalló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le comunicó que en el Gobierno "están trabajando en una propuesta que nos van a enviar para poder evaluarla".

Senadores como Matías Walker y Gustavo Sanhueza condicionan su respaldo a compromisos específicos para sus regiones y deudas previsionales. (FOTO: ATON)

Asimismo, supeditó su voto a las necesidades de su zona: "La gente de la Región de Coquimbo desconfía, quiere ver un compromiso por escrito. Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, yo voy a votar a favor (de la megarreforma)", puntualizó.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) reiteró su postura respecto a la aprobación de esta iniciativa, asegurando que "debe existir un mecanismo para saldar la deuda previsional que hay con los trabajadores municipales y también para mejorar el control de cómo se están utilizando los recursos en las municipalidades".

"He tenido acercamientos del gobierno con el ministro García (Ruminot) la semana pasada, quien me explicó que hay disposición para buscar una solución", valoró el legislador.

La oposición mantiene su rechazo mientras el Ejecutivo ya prepara una serie de vetos presidenciales. (FOTO: ATON)

Desde el Gobierno, el ministro Quiroz defendió la integridad del proyecto, afirmando que la comentada norma "lo único que hace es restituir íntegramente a los municipios cualquier efecto que tenga la rebaja de contribuciones en sus ingresos".

Debido a esto, dio cuenta que le "sorprendería que no se apruebe. De aprobarse, vamos a llegar al punto en que voy a presentar los vetos".

El horizonte de los vetos y el Tribunal Constitucional

Más allá de la votación de este martes, el Gobierno ya traza la ruta de los vetos presidenciales para corregir aspectos técnicos y políticos de la reforma.

El ministro Quiroz confirmó que el primero en la lista será el relativo al anatocismo, argumentando que existen informes negativos del Banco Central y la CMF.

En paralelo, la oposición ha llevado la batalla al ámbito judicial. El próximo jueves, el Tribunal Constitucional (TC) decidirá sobre la admisibilidad de tres requerimientos que buscan impugnar la invariabilidad tributaria a 20 años y los seguros estatales para inversiones privadas.

Desbordes defiende compensación municipal y fustiga a parlamentarios deudores del CAE

En la antesala de una votación crucial en el Senado sobre la megarreforma, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, alzó la voz para confrontar las críticas de sectores de oposición y alcaldes de izquierda respecto a la fórmula de compensación municipal.

La controversia surge por el temor de que los impuestos al consumo de las clases más bajas terminen subsidiando a las comunas con mayores ingresos tras la rebaja de contribuciones a adultos mayores.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó como una "caricatura" los argumentos que critican el financiamiento de comunas con mayores recursos. (FOTO: ATON)

"Cuando se hace la caricatura de que con la plata del IVA del pan van a financiar municipios ricos, es una caricatura. Con la misma plata del IVA del pan se financia el CAE y resulta que hay varios diputados y diputadas que no han pagado el CAE y deben millones, ¿y ganan cuánto? Entonces, les pediría a los alcaldes de izquierda que no sigan sembrando el odio y que defiendan su posición, que es legítima, pero no pretendiendo que es la del municipalismo", arremetió el jefe comunal.

Además, les pidió a los parlamentarios con dudas de la megarreforma, como Walker y Sanhueza, que "nos ayuden y la aprueben, porque Santiago perdería 700 millones de pesos, que la verdad es que los necesito".