Lamine Yamal: Ahora tengo la presión de ser un jugador importante

En medio de la decimosexta edición de los Globe Soccer 2025, el joven delantero español Lamine Yamal valoró la oportunidad de conseguir el premio al mejor atacante del mundo junto al premio "Maradona" por ser el jugador con mayor habilidad, talento y magia con la pelota.

"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios salió bien", sostuvo el futbolista que milita para FC Barcelona.

Además, fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano (Ronaldo) fueron lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos".

Asimismo, señaló que en su casa solo "manda" su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", finalizó.