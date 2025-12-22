Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.9°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

Lamine Yamal lanzó su canal de YouTube y sumó miles de suscriptores en tiempo récord

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El joven talento español mostró detalles de su vida en el video.

Lamine Yamal lanzó su canal de YouTube y sumó miles de suscriptores en tiempo récord
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El joven talento de Barcelona FC, Lamine Yamal abrió su canal de YouTube y lanzó un video realizando un tour por su casa.

Durante la grabación se puede apreciar al español con una camiseta de la selección colombiana con el nombre y dorsal de Luis Díaz, mientras recorre el lugar y muestra trofeos, entre ellos el anillo que recibió por ganar la Eurocopa 2024.

Asimismo, el joven futbolista exhibió exclusividades como los icónicos audífonos de Dr. Dre con la marca Beats y un vinilo firmado por el rapero.

Además, el canal ya suma más de 355 mil suscriptores y el video cuenta con más de un millón trescientas mil visitas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada