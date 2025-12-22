Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona
Lamine Yamal lanzó su canal de YouTube y sumó miles de suscriptores en tiempo récord
El joven talento español mostró detalles de su vida en el video.
El joven talento de Barcelona FC, Lamine Yamal abrió su canal de YouTube y lanzó un video realizando un tour por su casa.
Durante la grabación se puede apreciar al español con una camiseta de la selección colombiana con el nombre y dorsal de Luis Díaz, mientras recorre el lugar y muestra trofeos, entre ellos el anillo que recibió por ganar la Eurocopa 2024.
Asimismo, el joven futbolista exhibió exclusividades como los icónicos audífonos de Dr. Dre con la marca Beats y un vinilo firmado por el rapero.
Además, el canal ya suma más de 355 mil suscriptores y el video cuenta con más de un millón trescientas mil visitas.